США внесли в черный список две российские оборонные компании

20.12.2017 10:16 Министерство торговли США включило в черный список две российские оборонные компании. Об этом сообщает ТАСС.



Речь идет о конструкторском бюро Новатори и Федеральном научно-производственном центре Титан-Баррикады.



Причиной занесения в черный список, стало производство для Минобороны РФ наземных комплексов крылатых ракет, дальность полета которых подпадает под запрет, предусмотренный Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российская Федерация и США - стороны этого Договора.



Кроме того, американское ведомство вводит режим экспортного лицензирования на всю продукцию, которая поступает или может поступать для этих российских компаний из США.



Лицензирование также вводится на продукцию из других стран, если она содержит американские составляющие.



Напомним, в августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций, которые ставят под угрозу зарубежные нефтяные проекты российских компаний



Кроме того, 9 декабря Трамп одобрил новые санкции в отношении России за предполагаемое нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

















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