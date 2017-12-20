Саакашвили ответил Порошенко открытым письмом

20.12.2017 10:23 Лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили опубликовал новое открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором подтвердил, что писал личную записку главе государства с предложением пойти на переговорный процесс.



Текст письма Саакашвили опубликовал в Facebook.



"События последних дней заставляют меня написать вам открытое письмо. Наши отношения начинались как дружеские. Но сегодня достигли состояния, когда мы с вами находимся по разные стороны баррикад. Не только политических, но я бы даже сказал, мировоззренческих. И я понимаю, что это письмо вряд ли что-то изменит в наших отношениях", – отметил экс-президент Грузии.



По словам Саакашвили, он прислал Порошенко личную записку после консультаций с послами дружественных Украине государств.



"Я подтвердил, что готов разговаривать с вами или с вашим представителем. Договариваться о дальнейшей судьбе Украины и о недопущении дестабилизации ситуации в стране. Только это может быть предметом наших договоренностей. Только судьба Украины сегодня по-настоящему важна... Политический кризис привел Украину на грань очень серьезных драматических событий, которых я искренне хотел бы избежать", – отметил он.



Политик заверил, что в его прошлом личном письме нет ничего секретного, однако публиковать его текст было неэтично со стороны Порошенко.



"Я предлагал вам вместе искать пути решения конфликта. Но вместо этого вы опубликовали мою личную записку к вам. Я не против. В ней нет ничего такого, что бы я хотел скрыть. Но тем самым вы показали, что у вас нет чести. Вы не ответили на это письмо. Однако ваша администрация организовала провокацию возле Октябрьского дворца. Признаю, что попался на эту провокацию", – подчеркнул он.



Лидер "Руху нових сил" извинился за события под Октябрьским дворцом и добавил, что будет нести за них политическую ответственность.



"Ваша провокация оказалась очень простой. Кто-то из вашего окружения дезинформировал моих соратников, что в Октябрьском дворце нам предоставили несколько комнат для создания координационного штаба для освобождения добровольцев-участников АТО, задержанных во время протестов у парламента. Я позвал людей идти в наш штаб. Не штурмовать, не что-то ломать или драться. Когда я увидел, что в Октябрьском нас ждут силовики, я приложил все усилия, чтобы не допустить столкновений. А вы надеялись, что они будут", – рассказал он.



Саакашвили добавил, что Нацгвардия была у дворца еще за час до начала митинга.



"Вы обнародовали мое письмо, обвинив меня во лжи. Якобы Саакашвили говорил о мирных переговорах, а сам отправился штурмовать Октябрьский, когда там проходил концерт. Поэтому сегодняшнее письмо будет открытым. Пусть нас рассудят все те, кто его прочтет", – отметил он.



По мнению политика, Украина находится в тяжелом положении и Порошенко не хочет войти в историю основателем новой Украины.



"Скорее всего, вы станете самым большим разочарованием и антигероем для украинцев. Вы не хотите провести реформы, жизненно необходимые Украине. Вы принципиально в них не верите... Я очень ошибался, когда верил, что вы пригласили меня в Украину, чтобы помочь вам построить страну. Но по-настоящему вас волнует только одно – ваши миллиарды. И ради них вы готовы пойти на любые жертвы, манипуляции и ложь", – написал Саакашвили.



Он добавил, что не является для президента главной угрозой, а больше всего для Порошенко и его ближайшего окружения опасны их собственные действия.



"Ваша главная угроза и враг – ваша бесконечная жадность, с которой не будет мириться народ Украины. Если вы протянете до конца своего президентского срока, вы сделаете еще большее количество ошибок и преступлений. Не забывайте, что уже давно не 1998 год, когда вы пришли в политику вместе с Виктором Медведчуком и Леонидом Кучмой. Тогда мало кого интересовало, откуда вы взяли свои капиталы и чем конкретно вы занимались", – рассказал он.



Саакашвили предупредил, что третий Майдан очень опасен для президента.



"Люди настроены очень радикально. Люди готовы брать оружие и идти на вас штурмом. Как на Виктора Януковича. Но Януковичу было куда бежать и прятаться. Возможно, это спасло и его, и еще много жизней. Вам же бежать некуда... Я еще верю в ваш ум. Вы можете задуматься о том, что не нужно рисковать ни своей жизнью, ни жизнями миллионов украинцев, которых вы сделали заложниками этого политического кризиса. Сегодня я сообщаю вам об этом открытым, публичным способом. Чтобы исключить возможность любых манипуляций", – призвал он.



Политик добавил, что добровольная отставка Порошенко – последний шанс преодолеть политический кризис.



"Часть ваших преданных соратников в неформальных беседах говорят, что вы давно потеряли чувство реальности. Сейчас они ждут момента, когда начинать спасать себя, многие ищут запасные аэродромы. Я надеюсь, что если не политическая мудрость, то хотя бы человеческое чувство безопасности подскажет вам правильное решение. Это решение спасет не только вас, но и очень многих людей, чья судьба неразрывно связана с Украиной", – подытожил Саакашвили.















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