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ЕС поможет Грузии укрепить Государственное контрольно-ревизионное управление


20.12.2017   12:15
На прошлой неделе Представительство ЕС в Грузии провело мероприятие для запуска нового проекта, направленного на укрепление институционального потенциала Государственного контрольно-ревизионного управления страны (ГКРУ). Этот 24-месячный проект, который официально начался в мае 2017 года, направлен на дальнейшее укрепление независимости и профессионального потенциала ГКРУ, что будет способствовать повышению подотчетности в использовании государственных средств.

"За последнее десятилетие мы стали свидетелями постепенной трансформации Государственного контрольно-ревизионного управления в современное учреждение, которое стало ближе к европейским и международным стандартам", - сказал Винсент Рей, начальник отдела сотрудничества при Представительстве Европейского союза в Грузии. "При поддержке ЕС Государственное контрольно-ревизионное управление в настоящее время обеспечивает более качественный сервис для населения, способствуя большей подотчетности и эффективности расходомерных учреждений".

Проект финансируется Европейским инструментом соседства и партнерства (ENPI), поддерживающим демократическое развитие, верховенство права и надлежащее управление. Он непосредственно соответствует подпункту 1.2 Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, направленному на "содействие укреплению демократии и политической, экономической и институциональной стабильности в Грузии".






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