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Заключенные будут отсиживать последний год в специальном учреждении


20.12.2017   13:06
С 1 января 2018 года мы открываем учреждение по подготовке к освобождению, в которое будут переведены те лица, которым до освобождения осталось меньше 1 календарного года, - об этом заявил кандидат на пост министра по исполнению наказаний и пробации Каха Кахишвили, выступая с речью на объединенном заседании нескольких парламентских комитетов.

По его словам, в этом учреждении заключенные смогут овладеть разными профессиями.

«Кроме этого, из этих учреждений ежедневно будут освобождать заключенных, если те найдут постоянное рабочее место или поступят в вуз. Естественно, они также смогут покидать учреждение в установленные грузинским законодательством нерабочие и праздничные дни», - заявил Каха Кахишвили.






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