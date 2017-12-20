Заключенные будут отсиживать последний год в специальном учреждении

20.12.2017 13:06 С 1 января 2018 года мы открываем учреждение по подготовке к освобождению, в которое будут переведены те лица, которым до освобождения осталось меньше 1 календарного года, - об этом заявил кандидат на пост министра по исполнению наказаний и пробации Каха Кахишвили, выступая с речью на объединенном заседании нескольких парламентских комитетов.



По его словам, в этом учреждении заключенные смогут овладеть разными профессиями.



«Кроме этого, из этих учреждений ежедневно будут освобождать заключенных, если те найдут постоянное рабочее место или поступят в вуз. Естественно, они также смогут покидать учреждение в установленные грузинским законодательством нерабочие и праздничные дни», - заявил Каха Кахишвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

