Открытое письмо Михеила Саакашвили президенту Украины Петру Порошенко

20.12.2017 13:20 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал открытое письмо на имя президента Украины Петра Порошенко после того, как администрация президента опубликовала содержание первого письма Саакашвили.



Предлагаем открытое письмо президенту Порошенко полностью.





«Господин президент!



События последних дней заставляют меня написать Вам открытое письмо. Наши отношения начинались как дружеские. Но сегодня достигли состояния, когда мы с Вами находимся по разные стороны баррикад. Не только политических, но я бы даже сказал - мировоззренческих. И я понимаю, что это письмо вряд ли что-то изменит в наших отношениях.



На прошлой неделе после консультаций с послами дружественных Украине государств я послал Вам личную записку, в которой предложил пойти на переговорный процесс. Я подтвердил, что готов разговаривать с Вами или с вашим представителем. Договариваться о дальнейшей судьбе Украины и о недопущении дестабилизации ситуации в стране. Только это может быть предметом наших договоренностей. Только судьба Украины сегодня по-настоящему важна. А не моя или Ваша. Поверьте мне, как опытному политику, который участвовал не в одной революции. Это и Революция роз в Грузии, Оранжевая революция и Революция Достоинства в Украине. И я, и Вы прекрасно видим, что политический кризис привел Украину на грань очень серьезных драматических событий, которых я искренне хотел бы избежать.



Именно поэтому в прошлом письме я предлагал Вам вместе искать пути решения конфликта. Но вместо этого Вы опубликовали мою личную записку к Вам. Я не против. В ней нет ничего такого, чтобы я хотел скрыть. Но тем самым Вы показали, что у Вас нет чести.



Вы не ответили на это письмо. Однако Ваша администрация организовала провокацию возле Октябрьского дворца. Признаю, что попался на эту провокацию. За это я уже извинился перед моими сторонниками и всеми, кто стал невольными участниками этой провокации - посетителям Октябрьского дворца и служащим Национальной гвардии Украины, которым приказали находиться там. И буду нести за нее политическую ответственность.



Ваша провокация оказалась очень простой. Кто-то из Вашего окружения дезинформировал моих соратников, что в Октябрьском дворце нам предоставили несколько комнат для создания координационного штаба для освобождения добровольцев-участников АТО, задержанных во время протестов у парламента. Я позвал людей идти в наш штаб. Не штурмовать, не что-то ломать или драться. Когда я увидел, что в Октябрьском нас ждут силовики, я приложил все усилия, чтобы не допустить столкновений. А Вы надеялись, что они будут: как выяснилось потом, Нацгвардия была у дворца еще за час до начала нашего митинга.



Вы обнародовали мое письмо, обвинив меня во лжи. Якобы Саакашвили говорил о мирных переговорах, а сам отправился штурмовать Октябрьский, когда там проходил концерт.



Поэтому сегодняшнее письмо будет открытым. Пусть нас рассудят все те, кто его прочтет.



Я твердо уверен, что Украина находится в тяжелом положении.



Мне понадобилось много времени, чтобы полностью разобраться в происходящем. Уже всем очевидно, что как Президент Вы отнюдь не собираетесь войти в историю основателем новой Украины. Скорее всего Вы станете самым большим разочарованием и антигероем для Украины.



Вы не хотите провести реформы, жизненно необходимые Украине. Вы принципиально в них не верите. Для Вас не стали успешными примерами Сингапур, Грузия, Израиль, Румыния, Южная Корея, Польша. Где в другое время, другие политики провели необходимые реформы. Они показали, что любая страна может найти выход из наихудшей ситуации. Сделать рывок от нищеты к благополучию даже во время войны, благодаря усилиям политиков и железной политической воли мудрых государственных деятелей. Из слабого государства стать сильным, способным противостоять любому агрессору. Стать страной, которая может возглавить мировые рейтинги в борьбе с коррупцией, по уровню свободы прессы, по простоте ведения бизнеса, быть в авангарде цивилизационного прогресса.



Оказалось, что Вас это не волнует. И я очень ошибался, когда верил, что Вы пригласили меня в Украину, чтобы помочь Вам построить такую страну. По-настоящему Вас волнует только одно - Ваши миллиарды. И ради них Вы готовы пойти на любые жертвы, манипуляции и ложь.



Но не этому я хочу посвятить свое письмо. Вы очень ошибаетесь, считая меня своей главной угрозой и уже год тратите силы на борьбу со мной. Вы думали, что после моей отставки с должности председателя Одесской ОГА обо мне очень быстро забудут. Об этом Вы заранее позаботились, запретив большим телеканалам общаться со мной. Но я стал вести программу на канале ZIK - единственном, который согласился со мной работать. Программу смотрели миллионы зрителей.



После этого Вы решили проблему со мной другим способом, забрав у меня украинское гражданство. Но я нашел смелость вернуться в страну и бороться за свои права в суде. Для меня удивительно, что, устраивая такие акции против меня лично и других своих политических оппонентов, Вы не понимаете, сколько репутации теряете в глазах мирового сообщества. Или Вы считаете, что там ничего не видят?



Как бывший президент, я твердо знаю, что без поддержки общества внутри страны и без поддержки наших западных партнеров у Вас не получится не только проводить реформы, но даже управлять страной. Другое дело, что реформы Вам и не нужны.



Вам важен процесс ограбления государственных ресурсов и населения, и личное корыстное самонасыщение вместе с вашим окружением. То, что во всем мире называют коррупцией. Поэтому Вы так легко и теряете эту поддержку.



Но самое главное - Вы искренне не понимаете простую вещь. Это не я, это вы находитесь в опасности. В отличие от Вас я готов отдать свободу и жизнь за победу Украины. А Вы готовы?

Главная угроза для Вас и Вашего ближайшего окружения - ваши собственные действия. Сегодня, подавляющее большинство 54% ​​украинцев, которые сделали Вас президентом, очень разочарованы Вашим правлением.



Вы думали, что в современном мире от людей можно скрыть чувствительную для Вас информацию? Например, о Ваших бизнес-связях с Ахметовым. О связях с Россией, которая через 4 года войны остается рынком сбыта для «Рошен». О 120 предприятиях в Вашей декларации. О том, что Вы уклоняетесь от уплаты налогов с помощью офшоров.



Это не может продолжаться бесконечно. Планы моей экстрадиции, которые Вы вынашиваете, ничего не изменят. Даже если Вы меня депортируют, в Украине останется много людей, готовых предоставить Вам сопротивление и бороться с Вами.



Неужели история Вас ничему не научила?!



Украинцы сопротивлялись Кучме, не позволив ему править бесконечно. Противились Януковичу, не позволив сфальсифицировать результаты президентских выборов 2004 года. Сопротивлялись режиму бандитской власти, которую установил Янукович. Заставили его трусливо сбежать с его ближайшим окружением, остатки которого Вы приютили у себя. Сегодня уже нарастает протест против Вас. Даже лишившись меня, Вы не устраните главную угрозу для себя.



Ваша главная угроза и враг - ваша бесконечная жадность, с которой будет мириться народ Украины. Если Вы протянете до конца своего президентского срока, Вы сделаете еще большее количество ошибок и преступлений. Не забывайте, что уже давно не 1998 год, когда вы пришли в политику вместе с Медведчуком и Кучмой. Тогда мало кого интересовало, откуда Вы взяли свои капиталы и чем конкретно Вы занимались.



После того как Вы стали президентом и начали грубо нарушать законы, любая власть, которая Вас заменит, не сможет закрыть глаза на Ваши дела. Конечно же, чтобы избежать наказания, Вы пойдете на второй срок. Вот только шанса честно победить у Вас нет. Чтобы остаться у власти Вы будете вести себя так же, как вел себя Янукович и регионалы. Вы начнете уничтожать политических оппонентов, готовых бросить Вам вызов, попробуете сфальсифицировать выборы, а когда этого не получится, прикажете силовикам душить протесты.



Но все это будет напрасно. Во-первых, очень изменились украинцы. Они стали другими. Готовыми по-настоящему бороться за свою свободу. Во-вторых, у силовых структур изменилось отношение к власти. Силовики не отдадут за Вас жизнь. В последнее время я это очень хорошо почувствовал. Ведь это они пропустили меня через границу. Они выпустили меня из-под ареста СБУ. Никто не готов был бороться с моими поклонниками, готовыми меня защищать.



Я понимаю, что Вы можете не ценить свою жизнь, жизнь своих близких или соратников, которых сегодня Вы ставите под угрозу. Но больше всего меня возмущает то, что Вы не цените жизнь простых украинцев.



Первый Майдан был мирным. Тогда власти хватило или страха, или мудрости не допустить кровопролития. Второй Майдан закончился гибелью большого количества людей. Украине не нужен третий Майдан. Сегодня он очень опасен. Речь идет не о Вашей жизни, а о жизнях миллионов украинцев. А люди настроены очень радикально. Люди готовы брать оружие и идти на Вас штурмом. Как на Януковича. Но Януковичу было куда бежать и прятаться. Возможно, это спасло и его, и еще много жизней. Вам же бежать некуда.



Зачем я пишу Вам это письмо? Несмотря на все, что вы сделали, чтобы меня убрать и унизить, я еще верю в Ваш ум. Вы можете задуматься о том, что не нужно рисковать ни своей жизнью, ни жизнями миллионов украинцев, которых вы сделали заложниками этого политического кризиса. Сегодня я сообщаю Вам это открытым, публичным способом. Чтобы исключить возможность любых манипуляций.



Признайтесь себе и народу, Вы и Ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка - это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование.



Часть Ваших преданных соратников в неформальных беседах говорят, что Вы давно потеряли чувство реальности. Сейчас они ждут момента, когда начинать спасать себя, многие ищут запасные аэродромы. Я надеюсь, что если не политическая мудрость, то хотя бы человеческое чувство безопасности подскажут Вам правильное решение. Это решение спасет не только Вас, но и очень многих людей, чья судьба неразрывно связана с Украиной.



Михеил Саакашвили, третий Президент Грузии, лидер Руха Новых сил, политик.»















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