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Усупашвили: Вопрос формирования фракций рассматривался и ранее в финансовых контекстах
20.12.2017 13:42
Вопрос формирования фракций рассматривался и ранее, но он рассматривался в прагматичных, должностных, финансовых контекстах очень низкого ранга – заявил лидер "Движения строительства" Давид Усупашвили в гостях передачи "360 градусов" телекомпании "Палитраньюс".
Давид Усупашвили отозвался на вопрос создания новой фракции в парламенте, и отметил, что не только "Грузинская мечта" использует фракции в собственных целях.
"Не думаю, чтобы сама по себе тема фракций была значительным индикатором, который наводит на мысль, что парламентское большинство "Грузинской мечты", и вообще властная система находится в кризисе. Думаю, вопрос формирования фракций на самом деле рассматривался и раньше. Но это рассматривалось не в политическом контексте, а рассматривалось в очень других, прагматичных, должностных, финансовых, кабинетов, статусов и т.д. низкого ранга контекстах.
Мы и раньше считали, и сегодня считаем, что фракция является важным политическим атрибутом парламентской жизни. Это не атрибут менеджмента, как сейчас говорят. В настоящем пять фракций в парламенте являются искусственными, кроме "Грузинской мечты". Это не ноу-хау "Грузинской мечты". Такие фракции есть и на стороне оппозиции. В парламент вошли три субъекта, но потом на базе "Национального движения" были созданы четыре фракции.
Если в парламенте наблюдаются проблемы менеджмента, для этого существуют комитеты, но если у политических сил есть проблемы, для этого должны хорошо работать аппараты, и председатели фракции"- заявил Давид Усупашвили.
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