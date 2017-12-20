ООН: В Грузии проживает 78 000 иностранных мигрантов

20.12.2017 13:59 Количество мигрантов в мире по состоянию на 2017 год составило 258 млн. человек – говорится в исследовании ООН, посвященном вопросам миграции. Это на 49% больше, чем в 2016 году.



По данным ООН, 3, 4% населения планеты составили мигранты – то есть люди, которые живут не там, где родились, и их количество постоянно растет - например в 2000 году они составляли 2, 8% населения мира.



Согласно исследованию, в 2000 году в Грузии (включая оккупированные территории) проживало 76 000 мигрантов, к 2017 году этот показатель вырос всего на 2000 человек и составил 78 000. На мигрантов приходится 2% населения страны.



С 2000 года снизился средний возраст мигрантов, проживающих в Грузии – в то время он составлял 51, 6 лет, тогда как сейчас - 40, 6.



В мире самое большое количество мигрантов проживает в США – 49, 7 млн., в Саудовской Аравии (12, 1 млн.), Германии (12, 1 млн.) и в России (11, 6 млн.).



Больше всех людей уехали в эмиграцию из Индии – 17 млн. человек.



В исследовании среди мигрантов числятся также 26 млн. беженцев. Большинство из них бежали в слабо или среднеразвитые страны.















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