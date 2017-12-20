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Распад фракции «Грузинская мечта» государству обойдется более чем миллион лари
20.12.2017 14:27
Роспуск фракции "Грузинская мечта" государству в итоге обойдется более чем миллион лари. Лидеры правящего большинства утверждают, что расходы будут нулевыми, но председателям новых фракций и их заместителям по закону даются определенные привилегии, в том числе автомашины, личные водители и т.д.
В политических партиях убеждены, что создание дополнительных фракций является тратой бюджетных средств, и служит только лишь интересам конкретных групп.
После распада фракции "Грузинская мечта", с весенней сессии начнут работать две новые фракции. После согласия процедурного комитета не исключено, что их зарегистрируют на ближайшем заседании бюро.
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