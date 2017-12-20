354 человек получили отказ в предоставлении статуса беженца в Грузии в 2017 году

20.12.2017 14:40 По заявлению кандидата в министры по делам беженцев и расселения Созара Субари, с 1 января по 1 декабря текущего года с просьбой о международной защите в его ведомство обратились 839 лиц.



По словам Субари, из 839 человек 42 дали статус беженца, 35 - гуманитарный статус, 354 отказали в присвоении статуса, а по 219 лицам делопроизводство было прекращено.



"488 бенефициаров являются гражданами Грузии, которые вернулись из заграницы, в основном из нелегальной миграции, и которым мы помогли, одним начать малый бизнес, другие нуждались в правовой помощи и т.д.



Если сравнить с темами 5-6 летней давности, тогда в Грузии максимум было 50 обращений с требованием предоставить убежище. Но по сравнению с прошлыми двумя-тремя годами стало меньше обращений, поскольку, когда были проблемы Сирии и Ирака, и когда в Украине были самые острые военные действия, до 2000 человек обращались в течение года"- заявил Созар Субари на объединенном заседании парламентских комитетов.















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