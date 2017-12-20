Три парламентских комитета поддержали вопрос вынесения вотума доверия правительству

20.12.2017 14:58 Три парламентских комитета поддержали вопрос вынесения вотума доверия правительству.



Комитеты по вопросам диаспор, иностранных дел и евроинтеграции заслушали министра иностранных дел, который говорил об успехах, вызовах и планах страны.



После выступления министра, депутаты тайно проголосовали за вопрос вотума доверия правительству.















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