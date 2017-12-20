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Три парламентских комитета поддержали вопрос вынесения вотума доверия правительству
20.12.2017 14:58
Три парламентских комитета поддержали вопрос вынесения вотума доверия правительству.
Комитеты по вопросам диаспор, иностранных дел и евроинтеграции заслушали министра иностранных дел, который говорил об успехах, вызовах и планах страны.
После выступления министра, депутаты тайно проголосовали за вопрос вотума доверия правительству.
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