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Патрульная полиция Грузии пересядет на гибриды
20.12.2017 15:05
Приобретенными в Японии 100 гибридными автомобилями будет пользоваться патрульная полиция. Об этом Георгий Гахария заявил на комитетских слушаниях в парламенте.
«Всего несколько месяцев назад был такой грант правительства Японии, по которому мы договорились, и в Грузию неделю назад прибыли около 100 гибридных автомобилей. Логика существовала и была идея, чтобы пересадить членов правительства на эти машины, однако по нашей просьбе, эти транспортные средства уступят патрулю», — заявил Георгий Гахария.
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