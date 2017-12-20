Патрульная полиция Грузии пересядет на гибриды

20.12.2017 15:05 Приобретенными в Японии 100 гибридными автомобилями будет пользоваться патрульная полиция. Об этом Георгий Гахария заявил на комитетских слушаниях в парламенте.



«Всего несколько месяцев назад был такой грант правительства Японии, по которому мы договорились, и в Грузию неделю назад прибыли около 100 гибридных автомобилей. Логика существовала и была идея, чтобы пересадить членов правительства на эти машины, однако по нашей просьбе, эти транспортные средства уступят патрулю», — заявил Георгий Гахария.















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