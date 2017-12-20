Квирикашвили должен уйти в отставку, иначе его «уберут» - Миротадзе

20.12.2017 15:22 Член "Национального форума" Ани Миротадзе говорит о необходимости правительственных изменений. По ее словам, накопилось много проблем, и тема "9 кровавых лет" уже не работает, и сейчас другая реальность.



По мнению Миротадзе, Георгий Квирикашвили должен уйти в отставку, иначе его "уберут".



"Если Квирикашвили должен подать в отставку, вернее, если идет разговор об его уходе, он должен уйти, потому, что иначе его уберут. Для него лучше, чтобы он сам ушел, подал в отставку, и сказал, что уходит не из-за Гачечиладзе, а за то, что в стране очень серьезные проблемы, люди находятся на грани голода. Он должен уйти в отставку из-за того, что не выполнил обещание, которое дал"- заявила Ани Миротадзе.



По ее же словам, она не думает, что все закончится созданием двух новых фракций, отделившихся от "Грузинской мечты", и скоро в политике появится Гарибашвили. По заявлению Ани Миротадзе, он предположительно посредством этих фракций вновь вернется в политику.



Миротадзе считает, что противостояние, существующее в "Грузинской мечте", не связано с заявлениями "Уцноби". По ее словам, это началось внутри гораздо раньше, и просто сейчас вышло наружу.



Она говорит, что сам "Уцноби" тоже действовал по поощрению другой стороны, и это его выступление служит конкретным интересам. По ее же словам, сам парламент разделен на команды.



"Анатомия "Грузинской мечты" выглядит следующим образом: там, к примеру, есть команда братьев Гачечиладзе, команда премьер-министра. Там есть команда Каладзе, сейчас уже есть команда Гарибашвили, есть команда СГБ, есть команда непосредственно Бидзины Иванишвили. Знаете, какие, которые больше уже никому не верят, только тому, что скажет господин Бидзина""- заявила Ани Миротадзе.



По ее же заявлению, командой СГБ в основном являются мажоритарные депутаты. По ее же словам, весной, возможно, добавятся еще две фракции, и это будут фракции Каладзе.

















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