Грузия рассчитывает вернуть из российского кинохранилища порядка 700 фильмов

20.12.2017 15:24 На объединенном заседании комитетов в парламенте министр культуры Михаил Гиоргадзе говорил о вопросе возвращения грузинского кинонаследия в Грузию и отметил, что на работу в этом направлении в этом году выделяется больше средств.



«Возвращение грузинского кинонаследия на родину является историческим процессом. Завершена безуспешная 25-летняя эпопея. Это историческое событие – на сегодня уже возвращено 15 фильмов. Конечно, это не тот темп, на который ы хотим перейти. В «Госфильмфонде» хранятся более 700 фильмов и важно увеличение выделенных из государственного бюджета средств и активной участие частного сектора. Чтобы мы получили больше фильмов в течение года», — заявил министр культуры.



Несколько дней назад, грузинский кинематограф пополнился копиями 11 грузинских фильмов, которые хранятся в российском кинохранилище. На первом этапе, 17 ноября 2016 года в Грузию вернулись 4 грузинских фильма.



Документ, согласно которому, при организации и поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии, начался процесс возвращения на родину грузинских фильмов, снятых с 1921 по 1991 годы, который хранятся в государственном кинофонде РФ «Госфильмфонд», был подписан 30 сентября 2014 года.















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