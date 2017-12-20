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В МВД Грузии создается департамент по делам защиты прав человека
20.12.2017 15:27
В МВД Грузии создается департамент по делам защиты прав человека. Об этом заявил сегодня на комитетских слушаниях в парламенте кандидат в министры внутренних дел Георгий Гахария.
По его словам, новый департамент будет создан на уровне центрального аппарата и его главной целью будет защита прав человека в процессе следствия.
«Думаем, этот департамент будет временным, пока в министерстве полностью не завершится реформирование следственного компонента. Эта специальная структура будет заниматься такими преступлениями, как насилие в отношении женщин, преступление несовершеннолетних и т.д.», — заявил на комитетских слушаниях министр внутренних дел.
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