Правительство Грузии разработает дорожную карту сотрудничества с ЕС - Джанелидзе

20.12.2017 15:44 Правительство Грузии разработает дорожную карту сотрудничества с Евросоюзом, — об этом на объединенном заседании парламентских комитетов заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



По словам Джанелидзе, дорожная карта подразумевает четыре направления, среди которых учитывается приближения законодательства ЕС к грузинскому законодательству. По словам министра, в результате произойдет планирование 70 процентов законодательства ЕС в пространство Грузии.



По данным министра, в рамках дорожной карты, произойдет правовое и институциональное сближение, чтобы соответствующие ведомства Грузии были готовы в Европейской интеграции.

















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