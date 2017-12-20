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Правительство Грузии разработает дорожную карту сотрудничества с ЕС - Джанелидзе
20.12.2017 15:44
Правительство Грузии разработает дорожную карту сотрудничества с Евросоюзом, — об этом на объединенном заседании парламентских комитетов заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
По словам Джанелидзе, дорожная карта подразумевает четыре направления, среди которых учитывается приближения законодательства ЕС к грузинскому законодательству. По словам министра, в результате произойдет планирование 70 процентов законодательства ЕС в пространство Грузии.
По данным министра, в рамках дорожной карты, произойдет правовое и институциональное сближение, чтобы соответствующие ведомства Грузии были готовы в Европейской интеграции.
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