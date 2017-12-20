Повышение уровня образования назвал главной задачей кандидат в министры образования и науки

20.12.2017 15:50 На комитетских слушаниях в парламенте кандидат в министры образования и науки Грузии Михаил Чхенкели говорил о важности всеобщей доступности образования на всех уровнях.



По мнению министра, сегодня главнейшей задачей является повышение уровня образования, чтобы оно соответствовало международным стандартам.



По словам министра, для преодоления проблем между городскими и сельскими школами, особый акцент будет сделан на преобразование сельских школ в образовательные центры, что объединит детский сад, школу, программы профессионального образования, библиотеку, спортивные и творческие клубы.



В регионах населенных этническими меньшинствами особое внимание будет уделено изучению государственного языка. Вместе с подростками, участвовать в образовательных активностях могут и взрослые.

















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