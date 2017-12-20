Минкультуры потратило беспрецедентно большую сумму на сохранение культурного наследия - Гиоргадзе

20.12.2017 16:16 Министр культуры, спорта и по делам молодежи Михаил Гиоргадзе заявил на объединенном заседании комитетов образования, науки и культуры, спорта и по делам молодежи и здравоохранения и социальных вопросов, что абсолютно беспрецедентный бюджет был потрачен на протяжении последних трех лет по направлению культурного наследия.



«Бюджет составил более 53-х млн. лари, откуда 34 миллиона было контрибуцией «Карту фонда». Пятистам памятникам были проведены реабилитационные исследования, работы по консервации и хочу отметить, что более триста профинансировал «Фонд Карту», — заявил министр.



Михаил Гиоргадзе обратил внимание на вопрос партнерства с точки зрения ухода за памятниками культурного наследия за пределами страны.



«Необходимо отметить работу, которая идет за пределами Грузии по направлению обеспечения ухода за памятниками культурного наследия. Были оформлены соответствующие соглашения с Турцией, Арменией, Кипром, Индией. Хочу отметить соглашение с Турцией, по которому двинулся процесс, который практически находился в застое 10 лет. Большое желание и необходимость, которые представляли собой вовлеченность нашей страны в процессы реабилитации памятников культурного наследия на территории Турции достигнуты и более того, были сделаны конкретные шаги в этом направлении. Наши специалисты были в Пархали, которые непосредственно участвовали в работах, следующий шаг, реабилитация Ошки, где, естественно, будут работать наши специалисты». – заявил министр.



Еще один вопрос, который отметил Гиоргадзе на заседании комитетов, вопрос внесения в перечень памятников мирового культурного наследия и возвращенные материальные и нематериальные памятники.



«В этом году в два основных перечня мирового культурного наследия вернулись – Мцхета, Гелати и Чажара, которые до этого были в списке наследия находящихся на грани опасности уничтожения.В данном процессе мы потеряли храм Баграта, который был исключен из списка всемирного культурного наследия, но мы работаем над новой номинацией, номинацией исторической зоны. В рамках которой этот храм все равно попадет в ЮНЕСКО не в отдельной номинации. Мы работаем над предварительным перечнем вместе со специалистами ЮНЕСКО, чтобы представить последующие номинации. Также важна нематериальная часть, в этом году три номинации грузинской письменности были успешными, а также идет работа по объявлению номинации грузинской борьбы. Впервые появился объект со статусом индустриального наследия. Это каскадная плотина «Ингур ГЭС», вокруг которой идет проектирование туристической инфраструктуры», — заявил Михаил Гиоргадзе.

















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