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Фигура Георгия Гахария заслуживает особого интереса - Сакаврелидзе


20.12.2017   16:25
Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что фигура Георгия Гахария заслуживает особого интереса. Сакварелидзе в разговоре с Первым каналом оценил заявления министра, сделанные им на комитетском слушании.

«Особенно интересно слушать тех, кто только сейчас стал членом кабинета министров. Особый интерес представляет фигура Георгия Гахария, так как он оказался успешным экономистом в незнакомом ему министерстве и был разговор, что основанием для его назначения послужил его талант менеджера. Его выступление в парламенте, по моему мнению, оправдало ожидания. В последнее время накопилось очень много дел связанных с криминалом, разбираться в первую очередь с которыми предстоит МВД и прокуратуре.В то же время, в кулуарах все время идет разговор о том, что при прежней власти расследование дел, которое проходило с использованием силы и пытками заключенных, обусловило деквалификацию кадров и следствие потеряло квалификацию. На этом Гахария и сфокусировался - что необходимо повышение квалификации следственного сегмента и министр перенес акцент на помощь в этом иностранных коллег, что является полностью нормальным и приемлемым деловым решением», — заявил Рамаз Сакварелидзе.

По его словам, Георгия Гахария характеризует деловое отношение и поэтому он заявил, что будет справедливым и жестким в принятии решений. Что же касается создания специального департамента защиты прав человека, то и здесь подход Гахария был деловым, а не популистским.







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