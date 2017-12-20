Преподаванию госязыка в регионах проживания этнических меньшинств будет уделено особое внимание

20.12.2017 17:54 «В регионах Грузии, где проживают этнические меньшинства, будет уделяться особое внимание преподаванию государственного языка»,- об этом на слушаниях в парламенте заявил министр образования и науки Грузии Михеил Чхенкели.



Министр сообщил, что основными направлениями развития системы образования является повышение уровня образования, соответствие международным стандартам и внедрение инклюзивной системы на каждом уровне образования.



Чхенкели отметил, что для решения проблем в сельских школах будет уделено особое внимание трансформации образовательных центров, объединяющих в себе детсад, школу, специальные образовательные программы, библиотеки, спортивные и творческие клубы.















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