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Преподаванию госязыка в регионах проживания этнических меньшинств будет уделено особое внимание


20.12.2017   17:54
«В регионах Грузии, где проживают этнические меньшинства, будет уделяться особое внимание преподаванию государственного языка»,- об этом на слушаниях в парламенте заявил министр образования и науки Грузии Михеил Чхенкели.

Министр сообщил, что основными направлениями развития системы образования является повышение уровня образования, соответствие международным стандартам и внедрение инклюзивной системы на каждом уровне образования.

Чхенкели отметил, что для решения проблем в сельских школах будет уделено особое внимание трансформации образовательных центров, объединяющих в себе детсад, школу, специальные образовательные программы, библиотеки, спортивные и творческие клубы.






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