Беселия увидела новую реальность, «в которой мы живем»

20.12.2017 18:06 По заявлению председателя комитета по юридическим вопросам Эки Беселия, акценты, поставленные министрами во время их выступлений на комитетских заседаниях показывают, каково видение нового состава правительства.



По её словам, у объективной оценки есть крайне важное значение, чтобы правильно спланировать дальнейшие шаги и реформы, которые были начаты в 2013 году и успешно продолжаются и сейчас.



«Те, кто не хочет признавать достигнутые результаты, это их проблемы, но мы можем говорить открыто, как о реальности которую имеем и о большом прогрессе с точки зрения демократии, прав человека и свободы, гуманности законодательства и либерализации. Мы хорошо видим те интересные шаги, которые были предприняты по направлению реформ в ведомствах. Конечно. Для меня выступления были очень интересными», — заявила Беселия.



Он поблагодарила выступавших министров, которые говорили об осуществленных в ведомствах реформах и запланированных нововведениях.



«Мы ожидаем новых законодательных инициатив, по которым нам предстоит совместная работа. Хочу поблагодарить всех за интересные дискуссии и думаю, что уже можем хорошо наблюдать новую реальность в которой мы живем», — заявила Беселия.

















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