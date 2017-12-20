Бакрадзе: Правительство далеко от реальности

20.12.2017 18:42 Сегодняшнее правительство занято самодовольством и у него не будет поддержки меньшинства, — об этом журналистам заявил лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе.



«Сегодня общественность еще раз увидела правительство, которое занято самодовольством и разговорами об их успехах. Правительство, которое не смогло ответить на вопрос, который волнует наше население. Правительство, которое доказывает нам, что подорожание газа и электроэнергии, рост цен, не увеличивание пенсии, это все ничего не значит и тем людям, населению, которое это волнует, не нужна никакая помощь. В таких условиях, естественно, мы не поддержим это правительство, так как, по нашему мнению, правительство далеко от той сложной реальности, в которой живет население нашей страны», — заявил Бакрадзе.















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