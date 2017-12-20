Грузия получила шесть рекомендаций от ЕС

20.12.2017 20:53 В рамках отчета о либерализации визового режима Еврокомиссия обратилась к Грузии с 6 основными рекомендациями.



По оценке Еврокомиссии, в целом Грузия продолжает выполнять пункты либерализации визового режима и ожидается дальнейшее улучшение выполнение, но внимания требуют следующие сферы:



- продолжение кампаний о правилах безвизового режима, завершение аналитических систем и анализа рисков миграции и увеличение усилий для решения основных причин миграции;



- придание приоритета запуску соглашения о сотрудничестве с Европолом и оформление соглашения с Агентством правового сотрудничества ЕС (Eurojust);



- завершение основанной на анализе полицейской реформы и придание приоритета созданию единой системы анализа преступлений;



- продолжение и усиление правового сотрудничества и трансграничных правоохранительных мер;

- увеличение усилий в направлении выполнения закона против отмывания денег, а а также в направлении обнаружения, заморожения и конфискации преступных активов, в том числе и за пределами страны. Избрание национального представителя «Аппарата по восстановлению активов». Приведение законодательства в соответствие с 4-й директивой ЕС «Об отмывании денег»;



- утверждение поправок к антидискриминационному закону, чтобы его выполнение стало более эффективным.















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