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Встреча премьера Грузии с депутатами завершилась перепалкой с нецензурной бранью


20.12.2017   22:07
Встреча премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили в среду с оппозиционной парламентской фракцией "Единое национальное движение" (ЕНД) в рамках объявления новому правительству вотума доверия в парламенте досрочно завершилась из-за нанесенных ему словесных оскорблений.

Один из лидеров фракции ЕНД Ника Мелия обвинил премьера в коррупции и недееспособности. Словесная перепалка переросла в нецензурную брань, причем в выборе выражений в адрес депутата премьер не стеснял себя.

К наведению порядка подключились приставы парламента.

Уже позже на встрече с еще одной оппозиционной парламентской фракцией "Альянс патриотов Грузии" премьер Квирикашвили принес публичные извинения грузинскому обществу.

"Хочу принести извинения обществу за мою излишнюю эмоциональность, мы прежде всего люди, и у всех у нас есть чувство достоинства", - сказал Квирикашвили.

В оппозиционной парламентской фракции ЕНД семь членов. Основателем партии ЕНД и ее неформальным лидером остается экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.






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