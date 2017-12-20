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Премьер Грузии извинился за свое непристойное поведение в парламенте


20.12.2017   22:17
Премьер–министр Грузии приносит извинения общественности за инцидент, который произошел на заседании меньшинства. Как заявил Георгий Квирикашвили переда началом встречи с членами фракции «Альянс патриотов», к сожалению, некоторые представители «Национального движения» смогли вывести его из себя.

«На какой бы должности мы не находились, являемся ли мы членами правительства или парламента, в первую очередь, мы люди и у нас есть достоинство. Хочу принести свои извинения общественности, подчеркиваю, общественности за лишние эмоции, но к сожалению, некоторые представители «Национального движения», смогли вывести меня из равновесия. Говорю еще раз, на какой бы должности мы не находились, пока мы должны защищать свою честь и потом все остальное. Все, что происходило до этого, было нацелено на то, что сегодня произошло и я бы этого не допустил. Хотя, еще раз повторяю, эти эмоции были излишними», — заявил премьер – министр Георгий Квирикашвили.

На сегодняшней встрече членов правительства с «Национальным движением» в парламенте произошел инцидент во время выступления Ники Мелия, который назвал премьера беспомощным.

«Вам даже не стыдно, что Иванишвили уже выбрал третьего человека для того, чтобы заменить вас и как – будто вы здесь стоите как премьер – министр. Вас никогда не спрашивали , не спрашивают и не будут спрашивать ни о чем», — обратился Мелия к Георгию Квирикашвили.

Премьер призвал Мелия не оскорблять общественность.

«Никанор, говорю вам еще раз, не хамите. Не оскорбляйте население. Я не посмею так себя вести перед зрителями, как делаете это вы. Неудобно со стороны человека, представляющего власть карателей, который сам проходит по уголовному делу, что – то еще нам говорить. Это позор. Благодарю Бога, что мы сегодня присутствуем на заседании в составе трех человек», — заявил Квирикашвили Мелия.

Члены правительства покинули зал в знак протеста. До этого произошла словесная перепалка между Мелия и премьером.






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