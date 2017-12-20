Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Граждане Грузии часто вовлечены в организованную преступность в странах ЕС - Еврокомиссия


20.12.2017   22:30
Организованные преступные группы из Грузии опять остаются гражданами стран не членов Евросоюза, которые вовлечены в серьёзные и организованные преступления осуществляемые на территории стран ЕС.

Об этом сказано в отчете опубликованном Еврокомиссией сегодня, который описывает выполнение обязательств Грузией, взятых в рамках соглашения по визалиберализации с ЕС.

«Граждане Грузии часто вовлечены в организованную преступность в странах ЕС. Они чаще всего участвуют в ограблении квартир и воровстве. Они мобильны и особенно активны в осуществлении преступлений во Франции, Греции, Германии, Италии и Испании. Они угрожают Евросоюзу, так как совершенные ими преступления считают нарушениями с низкой интенсивностью. Контролируемый этими группами криминальный рынок растет и они сотрудничают с другими преступными группами из стран не членов ЕС», — сказано в документе.

В Еврокомиссии заявляют, что Грузия остается транзитной страной через которую транспортируется незаконный товар и в том числе, наркотики.

В отчете также отмечается, что у Грузии имеется положительный показатель с точки зрения имплементации антикоррупционных реформ. Вместе с тем, авторы отчета призывают власти Грузии проявить больше внимания к механизму подтверждения валидности имущественных деклараций, который был принят в январе 2017 года.

Авторы документа заявляют, что Грузия, в целом, выполняет взятые на себя обязательства по либерализации визового режима с ЕС.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В 2018 году Минфин Грузии планирует провести 15 реформ
НБГ издал предупреждение в связи с криптовалютами
Компания Automobiles Citroen SA опровергает какую-либо связь с Citroen Georgia
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Правительство Грузии готовит «смелые решения» по оккупированным территориям
Российские разведчики уничтожили в Абхазии замаскированный лагерь «бандгруппы»
Послание Патриарху Грузии из Константинополя
РПЦ благословляет священников, и отправляет в регион, который не принадлежит ей - Вселенский патриарх
Русский сапог на оккупированной грузинской земле
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия желает вернуть более 700 кинофильмов, хранящихся в "Госфильмофонде" России
Английский язык в Грузии становится доступным для всех
Изория: Грузия выполнила требование НАТО по доведению оборонного бюджета до 2% ВВП страны
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна