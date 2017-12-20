Граждане Грузии часто вовлечены в организованную преступность в странах ЕС - Еврокомиссия

20.12.2017 22:30 Организованные преступные группы из Грузии опять остаются гражданами стран не членов Евросоюза, которые вовлечены в серьёзные и организованные преступления осуществляемые на территории стран ЕС.



Об этом сказано в отчете опубликованном Еврокомиссией сегодня, который описывает выполнение обязательств Грузией, взятых в рамках соглашения по визалиберализации с ЕС.



«Граждане Грузии часто вовлечены в организованную преступность в странах ЕС. Они чаще всего участвуют в ограблении квартир и воровстве. Они мобильны и особенно активны в осуществлении преступлений во Франции, Греции, Германии, Италии и Испании. Они угрожают Евросоюзу, так как совершенные ими преступления считают нарушениями с низкой интенсивностью. Контролируемый этими группами криминальный рынок растет и они сотрудничают с другими преступными группами из стран не членов ЕС», — сказано в документе.



В Еврокомиссии заявляют, что Грузия остается транзитной страной через которую транспортируется незаконный товар и в том числе, наркотики.



В отчете также отмечается, что у Грузии имеется положительный показатель с точки зрения имплементации антикоррупционных реформ. Вместе с тем, авторы отчета призывают власти Грузии проявить больше внимания к механизму подтверждения валидности имущественных деклараций, который был принят в январе 2017 года.



Авторы документа заявляют, что Грузия, в целом, выполняет взятые на себя обязательства по либерализации визового режима с ЕС.















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