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МВД распространяет заявление в связи с фактом ранения несовершеннолетнего в Кутаиси
20.12.2017 22:47
МВД распространяет заявление в связи с фактом ранения несовершеннолетнего в Кутаиси.
По информации ведомства, в первом отделении кутаисского городского управления полиции департамента полиции МВД по Имеретии, Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии, на основании полученного сообщения, по факту причинения менее тяжкого вреда здоровью начато расследование по 1-й части статьи 118 УК Грузии.
По их информации, следствием установлено, что 19 декабря текущего года трое неустановленных лиц в масках ворвались в жилой дом Т.А. 1980 года рождения по адресу 5-й тупик ул. Сулхан Саба в Кутаиси. Один из них выстрелом из обрезанного ружья ранил в ногу члена семьи – Н.М. 2002 года рождения, из-за чего тот был доставлен в кутаисский реферальный госпиталь. В рамках следствия были допрошены очевидцы и члены семьи Т.А.
Как заявляют в ведомстве, установлено, что нападавшие не требовали денег или драгоценностей. Следовательно, следствие ведется только по факту причинения менее тяжкого вреда здоровью.
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