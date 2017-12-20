Квирикашвили поспорил с Бокерия из-за отношения к России

20.12.2017 23:20 Прежние власти Грузии загнали страну в замкнутый круг, — считает премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.



Выступая на комитетском слушании в парламенте, Квирикашвили ответил на вопрос об отношении правительства Грузии к России, который задал один из лидеров партии «Европейская Грузия», бывший секретарь Совета нацбезопасности Грузии Гига Бокерия.



«Вашим правительством было осуществлено новое узаконивание границ автономной республики. Исходя их этого, эти обвинения с вашей стороны являются абсолютно неадекватными. Результатом вашего правительства является то, что мы сегодня мучаемся, чтобы выйти из этого замкнутого круга», — сказал Квирикашвили.



При этом премьер отметил, что никогда не говорил того, что происходящее в Грузии не является российской оккупацией и что Россия не оккупировала наши территории.



«Говорю вам прямо, легитимно это или нет, что представители вашего правительства заявляют, что наше правительство потеряло 123 села в результате ползучей оккупации? У меня вопрос к Гиге Бокерия. Вы пытаетесь представить ваше тяжелейшее наследие преступлением нашего правительства.



То, что говорит враг и оккупант нашей страны, там могут быть совпадение каких-либо фраз, но нельзя объявлять человека виновным из-за этого. Но то, что наше правительство абсолютно достойно осуществляет на международной арене направленную на деоккупацию политику и международные усилия, по моему, это подтверждают все», — сказал Квирикашвили.



Он также призвал Бокерия ознакомиться с заявлением американского политолога Майкла Карпентера, который считает, что действия третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в Украине идут на пользу Кремлю.



«Карпентер большой друг Грузии, в том числе и ваш друг. Хорошо ознакомьтесь с этим заявлением о вашем бывшем президенте», — посоветовал премьер.



Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии в администрации Барака Обамы, а ныне директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете накануне дал интервью Грузинской службе «Голоса Америки».



По мнению Карпентера, противостояние Саакашвили с властями Украины идет на пользу Кремлю, а сам он не является достойным представителем для абсолютно реального возмущения украинцев.



«Украинский народ устал от коррупции, и коррупция, к сожалению, за последний год только усилилась. Считаю, что США и Европейский Союз больше сосредоточились на своих внутренних проблемах и меньше внимания обращали на Украину. Уменьшилось давление на правительство Украины с требованиями на практике воплощать обязательства по борьбе с коррупцией, взятые перед Вашингтоном, Брюсселем и МВФ. Это обидно. Но я не думаю, что Михеил Саакашвили — это правильный спикер для этих аргументов», — заявил Карпентер.



Карпентер отметил, что Саакашвили является противоречивой фигурой и он использовал недемократические методы в борьбе против политической оппозиции в Грузии.



«Он слишком противоречивая фигура. Он однозначно вызывает полярные реакции в Грузии. Он осуществил реальные глубокие реформы, но в то же время использовал государственный аппарат, чтобы преследовать оппозицию в способ, который не соответствует практике демократии. Такое лицо, как Саакашвили — не думаю, что он правильный человек для того, чтобы представлять возмущение украинцев», — отметил Карпентер.



Директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете также считает, что борьбу с коррупцией в Украине должен возглавить украинский лидер.



«Я думаю, что его противостояние с украинской властью идет на пользу только Кремлю. Я не думаю, что это хорошо для украинского гражданского общества, для верховенства права. Есть немало достойных украинцев, которые могли бы возглавить борьбу с коррупцией, и я думаю, что они и должны это сделать. Это большой и серьезный вопрос. Саакашвили правильно идентифицировал проблему, но он не является тем человеком, который должен олицетворять это движение», — отметил Майкл Карпентер.















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