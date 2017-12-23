Голландия готова принять Михаила Саакашвили, если он решит покинуть Украину

23.12.2017 11:54 Голландия может принять экс-президента Грузии, лидера украинской партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, если он решит покинуть Украину. Об этом накануне журналистам в Гааге заявил министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зийлстра, сообщает издание «Гордон» со ссылкой на агентство AFP.



По словам министра, Саакашвили женат на гражданке Нидерландов, а это значит, что он может получить паспорт этой страны в случае подачи соответствующего запроса.



Голландские чиновники сообщили AFP, что адвокат Саакашвили обратился в Службу иммиграции и натурализации Нидерландов с запросом о "возможности воссоединения со своей голландской женой в Нидерландах".



Пресс-секретарь министерства юстиции Нидерладов Карин Донк рассказала агентству, что согласно выводам службы, Саакашвили может получить временный вид на жительство в стране.



Президент Украины Петр Порошенко издал указ о потере Саакашвили украинского гражданства 26 июля на основании недостоверных данных, поданных политиком в Государственную миграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства.



10 сентября Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через пункт пропуска "Шегини".



21 декабря издание De Telegraaf со ссылкой на источники в министерстве безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало об удовлетворении запроса Саакашвили на получение визы Нидерландов. Политику якобы выдали визу в посольстве страны в Киеве. Саакашвили, по данным издания, мотивировал запрос на визу необходимостью воссоединения с семьей.















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