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Голландия готова принять Михаила Саакашвили, если он решит покинуть Украину


23.12.2017   11:54
Голландия может принять экс-президента Грузии, лидера украинской партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, если он решит покинуть Украину. Об этом накануне журналистам в Гааге заявил министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зийлстра, сообщает издание «Гордон» со ссылкой на агентство AFP.

По словам министра, Саакашвили женат на гражданке Нидерландов, а это значит, что он может получить паспорт этой страны в случае подачи соответствующего запроса.

Голландские чиновники сообщили AFP, что адвокат Саакашвили обратился в Службу иммиграции и натурализации Нидерландов с запросом о "возможности воссоединения со своей голландской женой в Нидерландах".

Пресс-секретарь министерства юстиции Нидерладов Карин Донк рассказала агентству, что согласно выводам службы, Саакашвили может получить временный вид на жительство в стране.

Президент Украины Петр Порошенко издал указ о потере Саакашвили украинского гражданства 26 июля на основании недостоверных данных, поданных политиком в Государственную миграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства.

10 сентября Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через пункт пропуска "Шегини".

21 декабря издание De Telegraaf со ссылкой на источники в министерстве безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало об удовлетворении запроса Саакашвили на получение визы Нидерландов. Политику якобы выдали визу в посольстве страны в Киеве. Саакашвили, по данным издания, мотивировал запрос на визу необходимостью воссоединения с семьей.






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