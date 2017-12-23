МВД Грузии распространяет официальную информацию в связи с продлением срока для замены водительских прав до 1 апреля 2018 года

23.12.2017 21:24 Министерство внутренних дел Грузии распространяет официальную информацию в связи с продлением срока для замены водительских прав до 1 апреля 2018 года.



Как сообщает МВД, юридическая сила водительских удостоверений, выданных до 1 апреля 2006 года, будет сохранена до 1 апреля 2018 года.



По инициативе Министра внутренних дел, граждане смогут поменять водительские удостоверения в структурных единицах Агентства обслуживания еще в течение трех месяцев, до 1-го апреля. По решению парламента Грузии, это изменение в законе «О дорожном движении» вступит в силу с 1-го января.

Как поясняют в МВД, это решение было принято в связи с большим количеством желающих поменять водительские удостоверения.



По информации МВД, в настоящее время выдано более 90 000 обновленных водительских удостоверений, однако, согласно электронной базе данных Агентства обслуживания, к 2018 году к замене подлежат еще более 94 000 водительских удостоверений. В соответствии с новыми изменениями, гражданам дополнительно было дано три месяца для того, чтобы они смогли заменить водительские удостоверения, выпущенные до 1 апреля 2006 года.



«В том случае, если тот или иной гражданин не поменяет водительское удостоверение до 1 апреля 2018 года, документ автоматически посчитается потерявшим силу и этот гражданин сможет управлять автомобилем лишь после того, как поменяет водительское удостоверение. Желающим заменить водительские удостоверения не придется сдавать теоретический и практический экзамен и после 1-го апреля 2018 года», - говорится в заявлении.















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