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Каладзе: К Новому году города полностью не украшают и в странах богаче нас


23.12.2017   21:25
Вообще, везде, и в странах богаче нас, к Новому года города полностью не украшают, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в ответ на тот вопрос, почему не были украшены новогодним освещением некоторые из столичных улиц.

Как пояснил Каладзе, есть конкретные центральные районы, площади, где устанавливается новогодняя иллюминация, однако как считает мэр, то, где это было сделано и осуществлено в Тбилиси – масштабно.

«Хочу, чтобы люди, живущие в этом городе, внесли свой вклад в освещение, украшение города, и это все – элементарно, можно просто, хотя бы новогодние елку, лампочки или игрушки установить и повесить на балконе, окне, и заверяю вас, что в ту ночь, когда все это зажжется, будет очень красиво и привлекательно для нашего города», - заявил Каладзе.

На вопрос о том, как были выбраны те улицы, которые украшены к Новому году, Каха Каладзе заявил, центральные улицы освещены так же, как это делалось и в предыдущие годы.






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