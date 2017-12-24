Кобахидзе намерен предпринять меры для улучшения дисциплины в парламенте

24.12.2017 11:11 Мы в течение нескольких месяцев работали над «Кодексом этики», в это были вовлечены международные партнеры, мы использовали наилучшую европейскую практику и на этом основании был подготовлен документ, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди».



«Разумеется, санкции не являются единственным инструментом, на основании которого должно улучшиться качество парламентской жизни, однако, в целом, я бы сказал, что «Кодекс этики» значительно будет способствовать должному соблюдению этических стандартов в парламенте Грузии.



Кроме того, отмечу, что конкретные меры будут приняты для того, чтобы по части парламентской дисциплины положение улучшилось. В том числе планируются изменения в регламенте, что будет содействовать лучшему соблюдению этой дисциплины», - заявил Ираклий Кобахидзе.















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