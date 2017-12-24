Правительство Грузии запустило Электронный портал петиций

24.12.2017 12:19



Согласно установленным правилам, для рассмотрения электронной петиции необходимо, чтобы в течение 30 дней после инициирования петиции ее подписали 10 тысяч граждан. Петицию будет рассматривать комиссия, укомплектованная представителями Администрации правительства и Министерства финансов, однако, по согласованию с главой Администрации правительства, петиция может быть рассмотрена и на заседании правительства.



О запуске Электронного портала петиций премьер-министр Квирикашвили объявил 21 декабря, во время обсуждения в Парламенте обновленного состава Кабинета министров и правительственной программы, говоря о мероприятиях, запланированных по направлению открытого управления.



Квирикашвили также подчеркнул важность председательства Грузии в международной платформе - Партнерстве открытого управления (OGP) и заявил, что в 2018 году в Грузии пройдет Глобальный саммит OGP.



Квирикашвили акцентировал внимание на важность диалога с различными слоями общества. По его словам, аналогично Совету инвесторов при премьер-министре, который обеспечивает регулярную коммуникацию между правительством и бизнес-сектором, «похожая платформа в ближайшем будущем будет создана и с целью коммуникации с НПО и представителями гражданского общества». «Мы очень надеемся на создание возможности для цивилизованного диалога также и с политическими партиями», - добавил он.



Во время парламентских обсуждений обновленного состава Кабинета министров речь шла также о других планах правительства по направлению открытого управления.



На заседании парламентского меньшинства 20 декабря министр юстиции Теа Цулукиани отметила, что в феврале Парламенту будет представлен Акт о свободе информации.



По словам министра, принятию этого законопроекта «открыли путь» поправки к новой Конституции, принятые во втором слушании, которые уточняют условия доступа к публичной информации.



По заявлению Министерства юстиции, Акт о свободе информации объединит регулирующие нормы по доступности публичной информации, которые в настоящее время «разбросаны» в различных законах и уладит практику выдачи информации.



Civil Georgia Правительство Грузии 22 декабря запустило электронный портал ichange.gov.ge , который позволяет гражданам подавать петиции правительству в электронном виде, а правительство будет обязано в течение трех месяцев опубликовать «четкие» и «обоснованный» ответ по вопросу петиции.Согласно установленным правилам, для рассмотрения электронной петиции необходимо, чтобы в течение 30 дней после инициирования петиции ее подписали 10 тысяч граждан. Петицию будет рассматривать комиссия, укомплектованная представителями Администрации правительства и Министерства финансов, однако, по согласованию с главой Администрации правительства, петиция может быть рассмотрена и на заседании правительства.О запуске Электронного портала петиций премьер-министр Квирикашвили объявил 21 декабря, во время обсуждения в Парламенте обновленного состава Кабинета министров и правительственной программы, говоря о мероприятиях, запланированных по направлению открытого управления.Квирикашвили также подчеркнул важность председательства Грузии в международной платформе - Партнерстве открытого управления (OGP) и заявил, что в 2018 году в Грузии пройдет Глобальный саммит OGP.Квирикашвили акцентировал внимание на важность диалога с различными слоями общества. По его словам, аналогично Совету инвесторов при премьер-министре, который обеспечивает регулярную коммуникацию между правительством и бизнес-сектором, «похожая платформа в ближайшем будущем будет создана и с целью коммуникации с НПО и представителями гражданского общества». «Мы очень надеемся на создание возможности для цивилизованного диалога также и с политическими партиями», - добавил он.Во время парламентских обсуждений обновленного состава Кабинета министров речь шла также о других планах правительства по направлению открытого управления.На заседании парламентского меньшинства 20 декабря министр юстиции Теа Цулукиани отметила, что в феврале Парламенту будет представлен Акт о свободе информации.По словам министра, принятию этого законопроекта «открыли путь» поправки к новой Конституции, принятые во втором слушании, которые уточняют условия доступа к публичной информации.По заявлению Министерства юстиции, Акт о свободе информации объединит регулирующие нормы по доступности публичной информации, которые в настоящее время «разбросаны» в различных законах и уладит практику выдачи информации.Civil Georgia











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