Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правительство Грузии запустило Электронный портал петиций


24.12.2017   12:19
Правительство Грузии 22 декабря запустило электронный портал ichange.gov.ge, который позволяет гражданам подавать петиции правительству в электронном виде, а правительство будет обязано в течение трех месяцев опубликовать «четкие» и «обоснованный» ответ по вопросу петиции.

Согласно установленным правилам, для рассмотрения электронной петиции необходимо, чтобы в течение 30 дней после инициирования петиции ее подписали 10 тысяч граждан. Петицию будет рассматривать комиссия, укомплектованная представителями Администрации правительства и Министерства финансов, однако, по согласованию с главой Администрации правительства, петиция может быть рассмотрена и на заседании правительства.

О запуске Электронного портала петиций премьер-министр Квирикашвили объявил 21 декабря, во время обсуждения в Парламенте обновленного состава Кабинета министров и правительственной программы, говоря о мероприятиях, запланированных по направлению открытого управления.

Квирикашвили также подчеркнул важность председательства Грузии в международной платформе - Партнерстве открытого управления (OGP) и заявил, что в 2018 году в Грузии пройдет Глобальный саммит OGP.

Квирикашвили акцентировал внимание на важность диалога с различными слоями общества. По его словам, аналогично Совету инвесторов при премьер-министре, который обеспечивает регулярную коммуникацию между правительством и бизнес-сектором, «похожая платформа в ближайшем будущем будет создана и с целью коммуникации с НПО и представителями гражданского общества». «Мы очень надеемся на создание возможности для цивилизованного диалога также и с политическими партиями», - добавил он.

Во время парламентских обсуждений обновленного состава Кабинета министров речь шла также о других планах правительства по направлению открытого управления.

На заседании парламентского меньшинства 20 декабря министр юстиции Теа Цулукиани отметила, что в феврале Парламенту будет представлен Акт о свободе информации.

По словам министра, принятию этого законопроекта «открыли путь» поправки к новой Конституции, принятые во втором слушании, которые уточняют условия доступа к публичной информации.

По заявлению Министерства юстиции, Акт о свободе информации объединит регулирующие нормы по доступности публичной информации, которые в настоящее время «разбросаны» в различных законах и уладит практику выдачи информации.

Civil Georgia





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном увеличился почти в 1,5 раза
Грузия опустилась на 9 позиций в международном рейтинге ведения бизнеса
Запуск БТК и ЮГК позволит увеличить товарооборот между Баку и Тбилиси – министр финансов Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
Останки депутата Верховного совета Абхазии доставлены с оккупированной территории
Правительство Грузии намерено стимулировать торговлю вблизи зон оккупации
В Тбилиси хотят расширить круг обсуждаемых в ходе Женевских дискуссий вопросов
В Абхазии предлагают разрешить аборты по медицинскому показанию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Шарифов: Баку и Тбилиси за 9 месяцев 2017г увеличили товарооборот почти в 1,5%
Президент Армении принял председателя правления Евразийского банка развития
В МВД Чечни подтвердили визит в дома родных Ямадаева
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна