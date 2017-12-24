Еврокомиссия отчиталась о внедрении критериев либерализации визового режима для Грузии, Молдовы и Украины

24.12.2017 17:55



"Мы полностью поддерживаем сохранение безвизового режима для граждан стран Западных Балкан и Восточного партнерства. Вместе с властями этих стран мы работаем над достижением этой цели", - сказал Димитрис Аврамопулос, Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства. "Однако это предполагает определенные обязательства, как для граждан, так и соответствующих государственных органов власти".



Доклад является первой оценкой в рамках нового механизма мониторинга для восьми стран, которые завершили диалог по либерализации визового режима с ЕС. Оценка показывает, что все страны продемонстрировали решительную приверженность выполнению необходимых требований и предприняли важные усилия для осуществления ряда далеко идущих реформ, изложенных в рамках процесса либерализации визового режима, говорится в пресс-релизе ЕС.



ЕК вновь отчитается перед Европарламентом и Советом ЕС о непрерывном выполнении требований либерализации визового режима в 2018 году.



Для Республики Молдова безвизовый режим вступил в силу в апреле 2014 года для Грузии в марте 2017 года и для Украины в июне 2017 года. Более подробную информацию о докладе можно найти



20 декабря Европейская комиссия (ЕК) отчиталась о непрерывном выполнении критериев либерализации визового режима такими странами Восточного партнерства как Грузия, Республика Молдова и Украина. В докладе, который также включает страны Западного Балканского региона, показано, что, вышеупомянутые страны выполняют свои обязательства по визовой либерализации, но должны принять меры в определенных сферах для сохранения их стабильного выполнения."Мы полностью поддерживаем сохранение безвизового режима для граждан стран Западных Балкан и Восточного партнерства. Вместе с властями этих стран мы работаем над достижением этой цели", - сказал Димитрис Аврамопулос, Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства. "Однако это предполагает определенные обязательства, как для граждан, так и соответствующих государственных органов власти".Доклад является первой оценкой в рамках нового механизма мониторинга для восьми стран, которые завершили диалог по либерализации визового режима с ЕС. Оценка показывает, что все страны продемонстрировали решительную приверженность выполнению необходимых требований и предприняли важные усилия для осуществления ряда далеко идущих реформ, изложенных в рамках процесса либерализации визового режима, говорится в пресс-релизе ЕС.ЕК вновь отчитается перед Европарламентом и Советом ЕС о непрерывном выполнении требований либерализации визового режима в 2018 году.Для Республики Молдова безвизовый режим вступил в силу в апреле 2014 года для Грузии в марте 2017 года и для Украины в июне 2017 года. Более подробную информацию о докладе можно найти здесь











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