|
В Грузию сегодня прибудет президент Республики Армения
25.12.2017 11:12
В Грузию сегодня прибудут с двухдневным официальным визитом президент Республики Армения Серж Саргсян и первая леди Рита Саргсян.
Как сообщают в администрации президента Грузии, президент Армении проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и грузинским патриархом Илией II.
Официальная церемония встречи Сержа Саргсяна пройдет во дворце грузинского президента, где пройдут встречи двух президентов как «один на один», так и вместе с делегациями, в расширенном формате. Там же будут сделаны заявления для грузинских и армянских СМИ.
Серж Саргсян возложит венок к Мемориалу воинов, погибших за единство и территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна