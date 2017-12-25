В Грузию сегодня прибудет президент Республики Армения

25.12.2017 11:12 В Грузию сегодня прибудут с двухдневным официальным визитом президент Республики Армения Серж Саргсян и первая леди Рита Саргсян.



Как сообщают в администрации президента Грузии, президент Армении проведет встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и грузинским патриархом Илией II.



Официальная церемония встречи Сержа Саргсяна пройдет во дворце грузинского президента, где пройдут встречи двух президентов как «один на один», так и вместе с делегациями, в расширенном формате. Там же будут сделаны заявления для грузинских и армянских СМИ.



Серж Саргсян возложит венок к Мемориалу воинов, погибших за единство и территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси.















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