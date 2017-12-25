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Глава МВД считает главным вызовом сохранение доверия между обществом и полицией


25.12.2017   12:22
«Невозможно создать полицейскую систему ориентированную на общество, если между гражданами, полицией и правоохранителями не будет доверия», — об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

По его словам, одним из главных вызовов МВД, является ключевая функция — сохранение доверия общества и его повышения.

«На протяжении последнего месяца вызовы были очень серьёзные и сложные. Хотя, я не хочу говорить о конкретных вопросах. Известно. Что основная функция министерства внутренних дел состоит в защите правопорядка в стране, обеспечении безопасности граждан и конечно борьба с криминалом и организованной преступностью. Второй главный вызов ведомства состоит в получении такого результата, чтобы сохранить доверие общества и более того, его повышения. Это очень важно для нас, так как мы понимаем, что те реформы и планы, которые мы осуществляем, невозможны без поддержки общества. Думаем, что наша открытость будет гарантом для достижения этой цели», — отметил Георгий Гахария в интервью телекомпании «Имеди».






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