Трамп представит Конгрессу список кремлёвских преступников

25.12.2017 14:28 Белый дом до конца января представит Конгрессу США "Кремлевский доклад" — перечень высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к российской власти. В отношении фигурантов этого списка впоследствии могут быть введены санкции. Об этом заявил бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид изданию Коммерсант.



Составление такого перечня предусмотрено законом "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), подписанным президентом Дональдом Трампом в августе.

По словам Фрида, попадание в этот список не означает, что против этих конкретных людей будут автоматически введены санкции.



"Полагаю, что фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями — например, финансовыми. Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции", - сказал он.



"В самом законе (CAATSA) не сказано, что этот доклад ляжет в основу нового санкционного списка. Но я не стану скрывать тот факт, что многие члены Конгресса США хотели бы использовать его именно таким образом", - объяснил Фрид.



В ответ на вопрос о возможности включения в "Кремлевский доклад" глав МИД и Минобороны России Сергея Лаврова и Сергея Шойгу Фрид сказал, что это "не соответствовало бы предназначению доклада".



По его словам, в список могут попасть люди "из близкого круга президента, причастные к противозаконным схемам и действиям".



"Несколько таких людей уже внесены властями США в санкционный список — я говорю, например, о [бизнесменах] Геннадии Тимченко и Аркадии Ротенберге", — уточнил специалист.



"Этот доклад — ответ США, и прежде всего американского Конгресса, на то, что произошло в 2016 году, когда Россия вмешалась в наши выборы. И не только в наши, но и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины", — пояснил Фрид.



В случае, если в отношении фигруантов списка будут введены санкции, то, помимо запрета на въезд в США, они потеряют доступ к банковским счетам, если трансакции банка, хранящего их сбережения, идут через США.



Фрид объяснил, что это может касаться и европейских банков.



"Если тот или иной европейский банк осуществляет операции с задействованием финансовой системой США, то может коснуться и его. Как правило, если власти США вносят человека в SDN (Specially Designated Nationals List — список граждан особых категорий) он теряет доступ к услугам большинства западных банков. Такова практика", - рассказал Фрид.















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