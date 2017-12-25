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Король Испании призвал Каталонию отказаться от борьбы за независимость


25.12.2017   15:27
Король Испании Фелипп VI использовал свое традиционное рождественское послание 24 декабря, чтобы призвать новоизбранный парламент Каталонии отказаться от дальнейших шагов в направлении отделения от Испании.

Как сообщает Associated Press, в телевизионной речи в воскресенье король отметил, что путь вперед не должен снова привести к конфронтации, которая только порождает раздор, неопределенность и страдания.

"2017 год был в Испании, несомненно, тяжелым для нашего общего благосостояния, прежде всего из-за ситуации в Каталонии. Лидеры Каталонии должны столкнуться с проблемами, которые коснулись всех каталонцев, уважая их многообразие и думая ответственно об общем благе", - подчеркнул испанский монарх.

Его тон был примирительным, отмечает агентство, когда он признал, что, хотя Испания стала полностью интегрированным членом Европейского союза, "не все было успешным" в последние десятилетия.

Он настаивал на восстановлении "гармоничного сосуществования в сердце каталонского общества во всем его многообразии", чтобы идеи не разделяли семьи и друзей.

Рождественское обращение короля прозвучало через четыре дня после парламентских выборов в Каталонии, в результате которых сепаратистские партии набрали больше всего голосов.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил предыдущий парламент после того, как он проголосовал за провозглашение Каталонии независимой республикой.






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