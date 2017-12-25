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Президент Грузии поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии с 40-летним юбилеем интронизации
25.12.2017 16:32
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравляет Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илию Второго с 40-летним юбилеем интронизации.
«Ваше Преосвященство, сердечно поздравляю вас с юбилейной, 40-летней годовщиной интронизации. Четыре десятилетия назад мало кто понимал то, что сегодня является ясным для всех — что ваша интронизация стала самым важным событием за последнее десятилетие истории нашей страны.
В этой эпохе сложнейших, драматических событий, ваше мудрое путеводство и полное любовью служение создает твердую основу для единства и продвижения нашего общества, путем укоренения ценностей личного совершенствования, любви собратьев и бескорыстного служения.
Всех граждан нашей страны поздравляю с этим днем, и желаю вновь подольше держать в руках руль нашей духовной жизни.
Желаю вам долгих лет и бодрости во благо нашего народа и страны», — говорится в поздравлении Георгия Маргвелашвили.
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