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Президент Грузии поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии с 40-летним юбилеем интронизации


25.12.2017   16:32
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравляет Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илию Второго с 40-летним юбилеем интронизации.

«Ваше Преосвященство, сердечно поздравляю вас с юбилейной, 40-летней годовщиной интронизации. Четыре десятилетия назад мало кто понимал то, что сегодня является ясным для всех — что ваша интронизация стала самым важным событием за последнее десятилетие истории нашей страны.

В этой эпохе сложнейших, драматических событий, ваше мудрое путеводство и полное любовью служение создает твердую основу для единства и продвижения нашего общества, путем укоренения ценностей личного совершенствования, любви собратьев и бескорыстного служения.

Всех граждан нашей страны поздравляю с этим днем, и желаю вновь подольше держать в руках руль нашей духовной жизни.

Желаю вам долгих лет и бодрости во благо нашего народа и страны», — говорится в поздравлении Георгия Маргвелашвили.






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