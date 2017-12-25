В Грузию прибыл президент Армении Серж Саргсян

25.12.2017 18:17 Президента Армении в Тбилисском международном аэропорту встретили министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, глава администрации президента Георгий Абашишвили, советник президента по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе и посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе.



Официальная церемония встречи Сержа Саргсяна состоится в президентском дворце.



В рамках визита президент Армении проведет встречи с высшим руководством Грузии — президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.















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