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В Грузию прибыл президент Армении Серж Саргсян


25.12.2017   18:17
Президента Армении в Тбилисском международном аэропорту встретили министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, глава администрации президента Георгий Абашишвили, советник президента по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе и посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе.

Официальная церемония встречи Сержа Саргсяна состоится в президентском дворце.

В рамках визита президент Армении проведет встречи с высшим руководством Грузии — президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.






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