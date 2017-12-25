Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Азербайджанские налоговики посетят Грузию для обмена опытом


25.12.2017   18:35
Сотрудничество налоговых органов Азербайджана и Грузии и обмен опытом налоговиков двух стран дало положительные результаты, заявил министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с министром финансов Грузии Мамукой Бахтадзе.

М.Джаббаров подчеркнул необходимость углубления существующих отношений, отмечает пресс-служба Минналогов.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями возможностями сотрудничества между сторонами по вопросам взаимопомощи и обмене оперативной информацией в налоговой сфере. Также достигнута договоренность о визите представителей налогового ведомства Азербайджана в Грузию с целью обмены опытом в налоговой сфере", - отмечается в сообщении.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Готовится слияние банков Иванишвили и Патаркацишвили
В 2017 году финансовый сектор Грузии получил доход в 4.4 млрд. лари
В 2017 году производство продукции в Грузии подорожало на 14,9%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
Останки депутата Верховного совета Абхазии доставлены с оккупированной территории
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Джанелидзе: В ходе визита Саркисяна вопрос Абхазской железной дороги обсуждаться не будет
Саргсян: Граждане Армении предпочитают проводить свой отпуск в дружественной Грузии
Саргсян: Грузинская сторона должна использовать возможности Армении, используя свободные торговые зоны
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна