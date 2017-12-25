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Азербайджанские налоговики посетят Грузию для обмена опытом
25.12.2017 18:35
Сотрудничество налоговых органов Азербайджана и Грузии и обмен опытом налоговиков двух стран дало положительные результаты, заявил министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с министром финансов Грузии Мамукой Бахтадзе.
М.Джаббаров подчеркнул необходимость углубления существующих отношений, отмечает пресс-служба Минналогов.
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями возможностями сотрудничества между сторонами по вопросам взаимопомощи и обмене оперативной информацией в налоговой сфере. Также достигнута договоренность о визите представителей налогового ведомства Азербайджана в Грузию с целью обмены опытом в налоговой сфере", - отмечается в сообщении.
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