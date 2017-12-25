Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия и Армения выступают за решение сложных вопросов в рамках международного права - Маргвелашвили


25.12.2017   21:25
И Грузия, и Армения за то, чтобы все сложные вопросы решались в рамках международного права и переговоров, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на проведенной с президентом Армении совместной пресс-конференции в Тбилиси.

Маргвелашвили поблагодарил армянского коллегу за визит в Грузию.

«Благодарю президента Республики Армения, г-на Сержа Саргсяна за посещение Грузии. Визит президента и делегации Армении всегда важен для Грузии, несмотря на те очень добрососедские отношения, которые есть между нашими странами, и нам всегда дается возможность сделать еще один шаг для углубления наших отношений. Этот визит значителен и с той точки зрения, что в этом году исполнилось 25 лет установления дипломатических отношений, не только с Арменией, а и с другими странами, и этот год для нас так значительно завершается этим приятным визитом. В рамках нашей встречи мы коснулись той важной динамики, которая развивается между двумя братскими государствами. Мы говорили о вопросах стабильности и развития в регионе. Мы согласны с тем, что все сложные вопросы должны решаться в рамках международного права и переговоров», - заявил Маргвелашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Готовится слияние банков Иванишвили и Патаркацишвили
В 2017 году финансовый сектор Грузии получил доход в 4.4 млрд. лари
В 2017 году производство продукции в Грузии подорожало на 14,9%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
Останки депутата Верховного совета Абхазии доставлены с оккупированной территории
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Джанелидзе: В ходе визита Саркисяна вопрос Абхазской железной дороги обсуждаться не будет
Саргсян: Граждане Армении предпочитают проводить свой отпуск в дружественной Грузии
Саргсян: Грузинская сторона должна использовать возможности Армении, используя свободные торговые зоны
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна