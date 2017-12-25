Грузия и Армения выступают за решение сложных вопросов в рамках международного права - Маргвелашвили

25.12.2017 21:25 И Грузия, и Армения за то, чтобы все сложные вопросы решались в рамках международного права и переговоров, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на проведенной с президентом Армении совместной пресс-конференции в Тбилиси.



Маргвелашвили поблагодарил армянского коллегу за визит в Грузию.



«Благодарю президента Республики Армения, г-на Сержа Саргсяна за посещение Грузии. Визит президента и делегации Армении всегда важен для Грузии, несмотря на те очень добрососедские отношения, которые есть между нашими странами, и нам всегда дается возможность сделать еще один шаг для углубления наших отношений. Этот визит значителен и с той точки зрения, что в этом году исполнилось 25 лет установления дипломатических отношений, не только с Арменией, а и с другими странами, и этот год для нас так значительно завершается этим приятным визитом. В рамках нашей встречи мы коснулись той важной динамики, которая развивается между двумя братскими государствами. Мы говорили о вопросах стабильности и развития в регионе. Мы согласны с тем, что все сложные вопросы должны решаться в рамках международного права и переговоров», - заявил Маргвелашвили.















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