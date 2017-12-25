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Саргсян: Улаживание конфликта возможно лишь мирным путем и только в рамках согласованных форматов
25.12.2017 21:27
Улаживание конфликта возможно лишь мирным путем и только в рамках согласованных форматов, - об этом заявил находящийся с визитом в Грузии президент Армении Серж Саргсян на проведенной с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили совместной пресс-конференции.
«На встрече мы рассмотрели вопросы безопасности Южного Кавказа. В этом контексте большое значение мы придали тому, что при решении чувствительных друг для друга вопросов нам необходимо быть уравновешенными. Мы убеждены и придерживаемся одного мнения, что улаживание конфликта возможно лишь мирным путем и только в рамках согласованных форматов… И я откровенно скажу, что мы все в ходе переговоров не жалеем усилий для принятия таких документов и заявлений, которые никак не вредят интересам Грузии, и думаю, что как с армянской, так и грузинской стороны сохранение такой позиции принесет лишь пользу нашим странам. Мы заинтересованы направлением развития наших отношений с братской Грузией и всегда будем сторонниками этих взглядов», - заявил Серж Саргсян.
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