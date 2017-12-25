Маргвелашвили пригласил президента Армении в Грузию на празднование 100-летия независимости Грузии

25.12.2017 21:29 Президент Грузии Георгий Марвелашвили сегодня встретился один на один с находящимся с официальным визитом в Грузии президентом Республики Армения Сержом Саргсяном.



На встрече, которая прошла во дворце грузинского президента, президенты Грузии и Армении рассмотрели вопросы углубления двустороннего политического сотрудничества и отношений и еще раз подчеркнули значение визита Сержа Саргсяна, как подтверждение высокого уровня двусторонних политических отношений.



Грузия приветствует соглашение о всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Евросоюзом (ЕС), которое Грузия рассматривает как значительный посыл от ЕС и новые возможности взаимного сотрудничества.



Георгий Маргвелашвили подчеркнул тот факт, что визит президента республики Армения в 2017 году символически совпал с 25-летием установления грузино-армянских дипломатических отношений и отметил, что в течение всех этих лет наши страны на основании дружбы и добрососедства построили межгосударственные отношения нового формата. Грузия считает, что отношения во всех сферах сотрудничества должны продолжаться и углубляться.



В ходе встречи Георгий Маргвелашвили сказал и об обстановке, создавшейся на оккупированных территориях Грузии и незаконных действиях России. Внимание было акцентировано как на значительных аспектах поддержки проводимой Грузией политики непризнания, так и на оккупационной политике России в Абхазском и Цхинвальском регионах, которая осуществляется с фактической интеграцией в РФ.

Президент Грузии детально проинформировал Сержа Саргсяна в связи с незаконными действиями России, которые она предприняла в ноябре, открыв в Сухуми представительство таможенной службы РФ, а также было сделано заявление об открытии т.н. таможенного поста в Ахалгорском районе.



Георгий Маргвелашвили отметил, что оккупированные территории Грузии – Абхазский и Цхинвальский регионы недоступны для международного содружества. На оккупированных территориях грубо нарушаются права человека, в том числе право на получение образования.



Президенты двух стран обсудили существующую в регионе обстановку в плане безопасности и отметили, что сегодня отношения Грузии и Армении представляют собой пример сотрудничества государств с различными геополитическими векторами, который может быть полезен для всех тех стран, которые заинтересованы в развитии и здоровой конкуренции в нашем регионе.















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