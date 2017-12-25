Саакашвили потрясен убийство лидера местийского отделения ЕНД

25.12.2017 21:31 Я потрясен убийством председателя местийской организации «Национального движения» Ломера Лигуриани. Страна лишилась очень достойного человека, - так откликнулся бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на произошедшее в Местии убийство. Саакашвили откликнулся на случившийся факт в социальной сети «Фейсбук».



"Я потрясен убийством председателя местийской организации «Национального движения» Ломера Лигуриани. Страна лишилась очень достойного человека. Считаю, что это прямой отголосок созданного Иванишвили климата ненависти. Соболезную его семье и всем близким», - заявляет Саакашвили.



Члена муниципального собрания (сакребуло) Местии сегодня убили из огнестрельного оружия. По информации МВД Грузии, убийству Ломера Лигуриани предшествовала словесная перепалка на почве личного конфликта.















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