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Саакашвили потрясен убийство лидера местийского отделения ЕНД
25.12.2017 21:31
Я потрясен убийством председателя местийской организации «Национального движения» Ломера Лигуриани. Страна лишилась очень достойного человека, - так откликнулся бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на произошедшее в Местии убийство. Саакашвили откликнулся на случившийся факт в социальной сети «Фейсбук».
"Я потрясен убийством председателя местийской организации «Национального движения» Ломера Лигуриани. Страна лишилась очень достойного человека. Считаю, что это прямой отголосок созданного Иванишвили климата ненависти. Соболезную его семье и всем близким», - заявляет Саакашвили.
Члена муниципального собрания (сакребуло) Местии сегодня убили из огнестрельного оружия. По информации МВД Грузии, убийству Ломера Лигуриани предшествовала словесная перепалка на почве личного конфликта.
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