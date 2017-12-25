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Маргвелашвили: Экономическое сотрудничество между Грузией и Арменией не ослабло


25.12.2017   22:48
По заявлению президента Грузии Георгия Маргвелашвили, несмотря на то, что у Грузии свободная торговля с Европой, а Армения – член Евразийского союза, экономическое сотрудничество между этими странами не ослабло. Об этом Маргвелашвили сказал на пресс-конференции, проведенной после встречи с армянским коллегой Сержом Саргсяном в Тбилиси.

«Мы говорили о важных проектах, которые должны принести региону больше экономической выгоды и больше стабильности. Говорили о стратегических вовлеченностях двух стран как в масштабе Евросоюза (ЕС), так и об активном сотрудничестве Армении в рамках Евразийского союза, и подчеркнули, что с этой точки зрения обе страны сумели и достигли того, что, несмотря на то, что у свободная торговля нас с Европой, а Армения – член Евразийского союза, это обстоятельство никак не ослабило экономического сотрудничества между нашими странами. Наоборот, в этом году видим, что как в плане товарооборота, так и в направлении туризма, мы только повышаем показатели. Визит президента Армении – это предпринятый шаг вперед и попытка, чтобы полностью освоить потенциал для благополучия наших народов. Это потенциал, который существует в наших двусторонних отношениях, и давайте еще более углубим сотрудничество между двумя братскими народами», - заявил президент Грузии.






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