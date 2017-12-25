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Скончался посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили
25.12.2017 23:39
В Австрии скончался посол Грузии Константин Залдастанишвили, — об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе написал на своей странице в Фейсбук и принес соболезнование семье посла.
«Большой человек, дипломат, профессионал и грузинский государственный деятель, Константин Залдастанишвили скончался. Это потеря для нашей дипломатии, однако достигнутые им результаты еще долго будут гарантом силы нашей страны. Приношу соболезнования его семье и всем близким», — отметил Михаил Джанелидзе.
Константин Залдастанишвили был послом Грузии в Австрии с 18 июня 2013 года и постоянным представителем Грузии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях, расположенных в Вене.
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