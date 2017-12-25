Скончался посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили

25.12.2017 23:39 В Австрии скончался посол Грузии Константин Залдастанишвили, — об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе написал на своей странице в Фейсбук и принес соболезнование семье посла.



«Большой человек, дипломат, профессионал и грузинский государственный деятель, Константин Залдастанишвили скончался. Это потеря для нашей дипломатии, однако достигнутые им результаты еще долго будут гарантом силы нашей страны. Приношу соболезнования его семье и всем близким», — отметил Михаил Джанелидзе.



Константин Залдастанишвили был послом Грузии в Австрии с 18 июня 2013 года и постоянным представителем Грузии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях, расположенных в Вене.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

