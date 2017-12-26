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Саакашвили утверждает, что украинская власть хочет отказать ему в статусе «временной защиты»
26.12.2017 10:37
Лидер партии "Рух нових сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил в Facebook, что украинская власть хочет отказать ему в статусе "временной защиты" и создать условия для выдворения из страны.
"Во вторник, 26 декабря, в 13.30 у меня суд, в окружном административном суде Киева (улица Петра Болбочана 8, корпус 1), где власть хочет отказать мне в статусе "временной защиты" и тем самым создает условия для выдворения меня из страны", – написал Саакашвили.
Он призвал прийти в суд тех, "кому небезразличен вопрос справедливости в Украине".
"У украинской власти нет ни одного законного инструмента экстрадировать постоянного жителя Украины, коим я являюсь по украинскому и международному законодательству", – подчеркнул Саакашвили.
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