Удумашвили: Украинский и грузинский суды действуют против Саакашвили согласованно

26.12.2017 12:51 По мнению "Национального движения", судья Георгий Аревадзе и прокурор Ираклий Надареишвили устно и психологически воздействуют на адвоката Михеила Саакашвили.



Лидеры партии после судебного процесса обвинения Михеила Саакашвили по делу Сандро Гиргвлиани отметили, что адвокат справедливо требует дать ему разумное время для подготовки заключительной речи, но ему его не дают, поскольку судья и прокурор выполняют политический заказ.



По заявлению одного из лидеров ЕНД, Заала Удумашвили, назначение следующего процесса на 3 января свидетельствует о том, что украинский и грузинский суд действует согласованно, чтобы одновременно вынести приговор Михеилу Саакашвили.



"В том, что это политический процесс, с самого же начала этого процесса никто не сомневался. Сегодня мы слышали от прокурора, что оказывается, в последние дни он был занят тем, что расследовал, сколько часов был адвокат нагружен в судах. Судья вообще принял неслыханное решение, и назначил процесс на 3 января. В тот же день в Украине идет апелляционный процесс против Михеила Саакашвили, так что грузинский и украинский суд идет в согласованном режиме, чтобы как можно быстрее вынести приговор"- заявил Удумашвили.



















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