По упрощенной схеме госзакупок заключены контракты на 3 миллиарда лари - TI Georgia о рисках коррупции

26.12.2017 12:53 "Международная прозрачность-Грузия" заявляет о росте упрощенных закупок в системе государственных закупок, и указывает на высокие риски коррупции в данном процессе.



По сообщению неправительственной организации, общая стоимость договоров, заключенных упрощенным путем с 1 января 2015 года до 30 июня 2017 года, составила 2,86 миллиардов лари. В 2015 году упрощенные закупки составляли 33,7% от общих закупок, а в 2016 году этот показатель ухудшился, и достиг 37%.



Среди проблемных вопросов фигурирует оформление договоров с новыми компаниями. Таких в целом 25 625 договоров стоимостью 95 миллионов лари. Есть случаи, когда оформление договора предшествовало регистрации компании, или же компания была основана за несколько дней раньше до оформления договора.



Примечательно также, что 140 человек (бывшие, или действующие дольщики или директора), связанные почти с 150 компаниями, пожертвовали правящей партии "Грузинская мечта" около 6 миллионов лари. Общая стоимость договоров, полученных их компаниями, составила около 75 миллионов лари.



Самые крупные контракты в упрощенных закупках оформили "Гардабанская теплостанция 2" (в итоге почти 376 млн. лари), "Джорджиан транзит" (245 млн. лари), и тбилисская мэрия (145 млн. лари).



Суммарное количество договоров, заключенных десятью крупнейшими поставщиками, составило 1,1 миллиард лари. Самым крупным поставщиком был China Tianchen Engineering Corpoeration, который оформил всего лишь один договор стоимостью 376 млн. лари с "Гардабанской теплостанцией 2".



"По порталу Агентства закупок видно, что более чем 50 закупщиков вроде бы вообще не пользовались упрощенными закупками, что практически невозможно представить, и наводит на мысль, что имеет место сознательное сокрытие информации. На портале можно найти тендеры осуществленных ими закупок, но договора, оформленные упрощенным путем, недоступные, что является проблемой"- считает организация.

















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