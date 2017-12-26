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Серж Саргсян Илье II: Помню Ваши слова о том, что мы не просто соседи, а братья
26.12.2017 13:44
Хочу поблагодарить Вас от имени армянского народа за молитвы, за все, что Вы сделали для дружбы двух народов, — с такими словами президент Армении Серж Саргсян обратился к Католикос-Патриарху всея Грузии Илье II .
«Очень рад встрече с Вами. Хочу всем сердцем поздравить с 40-летним юбилеем интронизации и ещё раз отметить огромную работу, проведенную Вами за эти 40 лет.
Хочу поблагодарить Вас от имени армянского народа за молитвы, за все, что Вы сделали для дружбы двух народов. Я помню Ваши слова о том, что мы не просто соседи, а братья, дружба нас связывает тысячелетиями, и слава Богу, что за эти годы не произошло ничего такого, что могло бы расстроить наши отношения.
Мы обязательно должны и дальше продолжать в таком русле, на этом историческом фундаменте»,- заявил Серж Саргсян.
Президент Армении посетил Патриархию Грузии вместе с супругой и членами армянской делегации. Во встрече также приняли участие местоблюститель Патриарха Грузии и другие духовные лица.
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